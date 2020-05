Dagelijks aantal coronadoden in de VS daalt wederom

In de Verenigde Staten zijn in de afgelopen 24 uur 1435 mensen overleden als gevolg van het nieuwe coronavirus. Dat meldt de Johns Hopkins Universiteit in Baltimore. Voor de tweede dag op rij blijft daarmee het aantal dagelijkse sterfgevallen in de VS onder de 2000. Vrijdag werden nog 1883 doden gemeld.

In het land zijn in totaal nu meer dan 66.000 mensen overleden aan het longvirus en meer dan 1,1 miljoen besmettingen vastgesteld. Bijna 7 miljoen Amerikanen zijn getest.

Wereldwijd zijn er ruim 3,4 miljoen besmettingsgevallen bekend en circa 243.000 mensen gestorven aan het virus. Bijna 1,1 miljoen mensen zijn inmiddels hersteld van het longvirus.