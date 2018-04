Dader Toronto voelde zich afgewezen door vrouwen

De Canadese politie onderzoekt of vrouwenhaat het motief was voor het bloedbad maandag in Toronto. Enkele minuten voordat hij opzettelijk met een bestelbus inreed op voetgangers, plaatste Alek Minassian een cryptisch bericht op zijn Facebookpagina dat in die richting wijst, zei politierechercheur Graham Gibson.

In het bericht schreef Minassian dat „de Incel Rebellie al begonnen is”. „Incel” is een afkorting voor „involuntary celibacy”, een online beweging van mannen die vrouwen ervan de schuld geven dat zij celibatair door het leven gaan. Ook verwees hij naar Elliot Rodger, die in 2014 zes mensen doodschoot in het Amerikaanse Santa Barbara. Rodger voelde zich eveneens afgewezen door vrouwen.

Volgens Gibson waren de tien doden en vijftien gewonden die maandag vielen „voornamelijk” vrouwen. De jongste vrouw was midden twintig, de oudste begin tachtig.

Facebook heeft bevestigd dat het bericht door Minassian is geplaatst en heeft het inmiddels verwijderd.