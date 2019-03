Dader stuurde manifest kort voor aanslag

De premier van Nieuw-Zeeland, Jacinda Ardern, heeft laten weten dat ze het manifest van de terrorist negen minuten voor de aanslagen op de moskeeën in Christchurch ontving. Ze zegt dat de veiligheidsdiensten daarna zo snel mogelijk hebben gehandeld. Bij de aanslagen kwamen 50 mensen om het leven.

„We hadden niet eerder kunnen ingrijpen. Daarnaast hebben we binnen 36 minuten na ontvangst iemand opgepakt”, aldus Ardern bij een persconferentie. „Er stonden geen details in de brief. Ook geen locatie”, stelt de premier. „Op het moment dat we er iets aan konden doen, kwamen er al meldingen binnen bij het alarmnummer.”

Volgens de minister-president hebben nog dertig mensen vrijdag het manifest van de 28-jarige Brenton Tarrant ontvangen, waaronder meerdere media en het toerismebureau.

Daarna bevestigde Ardern dat Nieuw-Zeeland de wapenwetten gaat aanscherpen. „Dit moet ik eerst met mijn kabinet bespreken, maar we handelen zo snel als we kunnen.”

Ardern zegt dat er constante politiebewaking komt bij moskeeën als ze open zijn. Ook moet er worden gekeken naar de lijsten met gevaarlijke mensen die in de gaten worden gehouden door de veiligheidsdiensten. De dader wordt volgens de premier waarschijnlijk berecht in Nieuw-Zeeland, ook al is hij Australisch.

De laatste lichamen van de slachtoffers worden waarschijnlijk woensdag overgedragen aan de nabestaanden.

Facebook liet ongeveer tegelijk met de persconferentie van Ardern weten dat het alle versies van de video van de aanslag verwijdert. Het verwijderde al alle video’s waarop geweld te zien was. Nu worden ook alle andere video’s waar niets van de schoten, doden of gewonden te zien is, weggehaald.

Volgens Facebook zijn al 1,5 miljoen video’s verwijderd. Ardern liet weten dat ze in gesprek is met het sociale medium om te praten over het verspreiden van de beelden tijdens de aanslag. „In Nieuw-Zeeland werd het geblokkeerd, maar in de rest van de wereld gingen de beelden wel rond.”