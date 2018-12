Dader Straatsburg zwoer trouw aan IS

Anderhalve week na de aanslag in Straatsburg heeft de politie een video ontdekt waarop de vermoedelijke dader trouw zweert aan Islamitische Staat (IS). Het filmpje staat op een USB-stick die werd gevonden, aldus justitiekringen in Parijs.

De vermoedelijke dader Chérif Chekatt (29) opende op 11 december het vuur in de binnenstad van Straatsburg waardoor uiteindelijk vijf mensen omkwamen. Chekatt werd twee dagen later in een confrontatie met de politie gedood.

IS eiste de aanslag later op en bestempelde Chekatt als een van zijn „soldaten.” Hij is zaterdag „in strikte anonimiteit” begraven in Straatsburg. Eerder was er sprake van dat zijn vader zijn lichaam naar Algerije zou laten overbrengen.