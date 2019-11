Dader steekpartij Londen is 28-jarige man

De dader van de steekpartij in Londen is de 28-jarige Usman Khan. Dat heeft de Britse politie in de nacht van vrijdag op zaterdag naar buiten gebracht. Bij de aanslag kwamen een man en een vrouw om het leven en raakten drie andere mensen gewond.

Khan is in 2012 veroordeeld voor een aan islamitische terreur gerelateerd misdrijf. Dat bevestigt de politie. Hij is ongeveer een jaar geleden op vrije voeten gekomen op voorwaarde dat hij een enkelband zou dragen.

De Britse premier Boris Johnson verklaarde vrijdagavond dat het „een fout’ is om „ernstige en gewelddadige gevangenen” vervroegd vrij te laten. Hij wil ook dat er strengere straffen komen.

De Britse politie oordeelde kort na het incident op London Bridge dat het om een terreurdaad ging. De man stak vijf mensen met een mes. Twee van hen, een man en een vrouw stierven later in het ziekenhuis. De overige slachtoffers, twee vrouwen en een man, liggen nog in het ziekenhuis. De dader werd door de politie doodgeschoten.