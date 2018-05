„Dader steekpartij in Tsjetsjenië geboren”

De man die zaterdagavond in Parijs passanten met een mes stak en daarna door de politie werd doodgeschoten, is in 1997 in Tsjetsjenië geboren. Franse media berichtten aanvankelijk dat de man de Tsjetsjeense of Russische nationaliteit had, maar later meldden ze op basis van bronnen bij justitie dat hij tot Fransman is genaturaliseerd.

Volgens Le Parisien gebeurde dat in 2010. De krant heeft hem geïdentifieerd als Khamzat Azimov. De ouders van de man zijn voor verhoor meegenomen. De man was bekend bij de Franse veiligheidsdiensten. Hij zou een contact hebben gehad in Syrië.

De in Tsjetsjenië geboren man belaagde zaterdagavond in het centrum van de Franse hoofdstad passanten met een mes. Hij doodde een 29-jarige man. Verder raakten twee passanten zwaar gewond en liepen twee anderen lichte verwondingen op. De politie schoot de dader daarna dood.

De autoriteiten behandelen de steekpartij als een terreurdaad. Volgens getuigen schreeuwde hij ‘Allahu akbar’. Terreurgroep Islamitische Staat (IS) heeft verklaard dat de man „een soldaat” van de beweging was.

President Emmanuel Macron zei op Twitter dat Frankrijk niet zal toegeven aan „de vijanden van de vrijheid”. Minister van Binnenlandse Zaken Gérard Collomb sprak zijn medeleven uit met de slachtoffers van deze „afschuwelijke actie”.