‘Dader Parijs hoorde stemmen in zijn hoofd’

De 45-jarige man die donderdag vier collega’s doodstak op het hoofdbureau van de Parijse politie, hoorde de avond voor de aanval stemmen in zijn hoofd. Dat zou zijn vrouw vrijdag hebben verklaard tegenover de politie. De man werkte als IT-medewerker op het bureau en sloeg rond lunchtijd toe met een keukenmes. Na de aanval werd hij doodgeschoten. De slachtoffers zijn drie mannen en een vrouw. Een ander raakte gewond door de aanval.

Over het motief van de dader tast de politie nog altijd in het duister. Franse media meldden dat de politie een terroristisch motief onderzoekt, aangezien de man zich anderhalf jaar geleden bekeerde tot de islam. Ook wordt er gezegd dat de verdachte een conflict had op zijn werk. „We sluiten geen enkele hypothese uit”, zei een politiefunctionaris. De aanval vond plaats op het bureau dat vlakbij de Notre-Dame staat.

De verdachte zou volgens verschillende bronnen nooit vreemd gedrag hebben vertoond. Donderdag werd zijn huis in Gonesse doorzocht. Zijn vrouw werd toen opgepakt voor verhoor.