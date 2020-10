De man die donderdag drie mensen vermoordde in het Franse Nice is een 21-jarige Tunesiër. Dat hebben bronnen rond het onderzoek verklaard.

De man zou in september als migrant op het Italiaanse eiland Lampedusa zijn aangekomen. Na een periode van quarantaine werd hij vrijgelaten met de boodschap dat hij Italië moest verlaten. Hij arriveerde vervolgens in oktober in Frankrijk.

Volgens de bronnen heet hij Brahim Aoussaoui.