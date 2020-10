Dader Nice had document Italiaans Rode Kruis bij zich

De dader van de steekpartij met drie doden in Nice donderdag had een document van het Italiaanse Rode Kruis op zak. De Franse hoofdaanklager voor terreurzaken bevestigde dat het gaat om een 21-jarige Tunesiër. De man reisde per trein naar Nice waar hij woensdag aankwam.

De dader sneed bij twee van de slachtoffers de keel door. De lichamen van de 60-jarige vrouw en de 55-man werden gevonden in de Notre-Dame-kerk waar de bloedige aanval plaatsvond. De vrouw was nagenoeg onthoofd, aldus de aanklager Jean-François Ricard.

Het mannelijke slachtoffer was de koster van de kerk. Het derde slachtoffer, een 44-jarige vrouw, overleed aan diverse steekwonden in een restaurant in de buurt waar zij naartoe was gevlucht.

De dader werd door de Franse politie neergeschoten en ligt ernstig gewond in het ziekenhuis, aldus Ricard. Hij reisde via het Italiaanse Bari naar Nice. De man zou in september als migrant zijn aangekomen op het Italiaanse eiland Lampedusa.

Justitie in Tunesië is inmiddels ook een onderzoek begonnen. Volgens een justitiefunctionaris stond hij niet op de lijst van verdachte militanten toen hij zijn vaderland in september verliet.