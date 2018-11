Dader Melbourne geïnspireerd door IS

De dader van de dodelijke steekpartij in Melbourne was gelieerd aan Islamitische Staat. Dat heeft de Australische politie bekendgemaakt. De man had vrijdag met een mes op omstanders ingestoken en zijn auto gevuld met gasflessen in brand gestoken. De aanvaller overleed in het ziekenhuis nadat agenten hem hadden neergeschoten.

„Er zijn banden met Islamitische Staat”, zei waarnemend commissaris Ian McCartney van de Australische federale politie. Volgens McCartney is er echter meer sprake van dat de dader geïnspireerd was door IS dan dat er direct contact is geweest.

Islamitische Staat had eerder al de verantwoordelijkheid opgeëist voor de aanslag, waarbij naast de dader één persoon werd gedood en twee mensen gewond raakten.