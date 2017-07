Dader Manchester liep met bom door de stad

De dader van de aanslag in Manchester in mei heeft urenlang met een zelfgemaakte bom door het centrum van de Engelse stad gelopen voordat hij toesloeg. Volgens de politie had Salman Abedi echter geen ander doel voor ogen dan het concert van de Amerikaanse Ariana Grande, meldde de BBC donderdag.

Door de explosie aan het einde van het concert bij de uitgang van de Manchester Arena kwamen 22 mensen om het leven en raakten meer dan 250 mensen gewond. In de bom zaten metalen moeren die door de explosie overal heen vlogen.

Abedi is te zien op bewakingsbeelden op de dag van de aanslag 22 mei, wandelend door Manchester. De politie denkt dat hij geen deel uitmaakte van een groter terreurnetwerk maar sluit niet uit dat anderen wisten wat hij van plan was of hebben meegeholpen. Meer arrestaties worden niet uitgesloten.