Dader Manchester handelde alleen

De dader van de bomaanslag in Manchester handelde waarschijnlijk alleen en werd niet gesteund door een groter terreurnetwerk. De 22-jarige Salman Abedi had de meeste onderdelen voor zijn bom zelf verkregen, aldus de anti-terreureenheid van de politie.

Eerder werd gedacht dat Abedi deel uitmaakte van een groter terreurnetwerk.Volgens het politieonderzoek had hij „verschillende bewegingen en handelingen alleen uitgevoerd in de vier dagen voor de aanslag.”

De aanslag is opgeëist door Islamistische Staat (IS), maar er is twijfel of zij er wel echt achter zitten.