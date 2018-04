Dader Münster was bekende van politie

De vermoedelijk dader van de aanslag in Münster was een bekende van de politie. De man heeft een aantal kleinere delicten gepleegd, zegt het Openbaar Ministerie in Münster. Het gaat om bedreiging, vernieling en vluchten na een verkeersovertreding.

De politie heeft zaterdag de vier huizen van de bestuurder van de kampeerbus doorzocht, twee woningen bevinden zich in Oost-Duitsland, twee in Münster.

De doorzoekingen hebben geen aanwijzingen gegeven dat er een politiek of terroristisch motief bij de dader was. Waarom de man met zijn camper het terras opreed en zichzelf doodschoot, blijft nog een raadsel. De onderzoekers gaan ervan uit „dat het motief en de oorzaak in de dader zelf schuilen.”

Bij het terras van café Grossen Kiepenkerl hebben minister Horst Seehofer (Binnenlandse Zaken), premier Armin Laschet van de deelstaat Noordrijn-Westfalen en burgemeester Markus Lewe witte rozen en lelies neergelegd. Het restaurant blijft voorlopig nog gesloten.