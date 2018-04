Dader Münster liet brief achter

In een van de woningen van de aanslagpleger van Münster is een brief van achttien pagina’s gevonden die volgens de politie zinspeelt op zelfmoord. In de brief beklaagt de 48-jarige dader zich over het feit dat er iets mis is gegaan met hem. De schuld geeft hij aan zijn ouders en artsen, meldden Duitse media zondag.

In de brief schrijft de dader over ernstige problemen met zijn ouders, schuldcomplexen, zenuwinzinkingen en het begin van suïcidale gedachten. Hij beschrijft ook uitbarstingen van agressie en gedragsstoornissen. Een speciale rol speelt in de brief een mogelijk mislukte operatie, aldus onder meer de Süddeutsche Zeitung.

Na de aanslag zaterdag met een bestelbusje in de binnenstad in Münster, blijft het motief vooralsnog onduidelijk. Twee mensen kwamen om het leven toen de man op een vol terras inreed, ruim twintig mensen raakten gewond. Hij schoot zichzelf vervolgens dood. Volgens eerdere bevindingen is het de individuele daad van een mogelijk mentaal onstabiele man, die in Münster woonde en uit het Sauerland kwam.

De 48-jarige ontwerper Jens R. had volgens de politie geen politiek motief en geen islamitische achtergrond. Hij leefde blijkbaar in financieel stabiele omstandigheden. Bij de sociaal-psychiatrische dienst van de stad was hij wel al een tijdje bekend.