Dader ‘keppelgeweld’ Berlijn meldt zich

De man die op straat in Berlijn een Israëliër aanviel die bij wijze van experiment een keppeltje droeg, heeft zich gemeld bij de politie. Volgens Duitse media gaat het waarschijnlijk om een 19-jarige vluchteling uit Syrië die zich samen met een advocaat op een politiebureau in de Duitse hoofdstad meldde.

De 21-jarige Israëliër liep samen met een 24-jarige Duitse begeleider op straat toen zij door drie mannen werden beledigd. Een van de drie viel daarna de Israëliër aan en sloeg hem met een riem. Het slachtoffer filmde dat en zette de video op internet.

Duitse media spreken van een antisemitische daad. De Israëliër verklaarde later dat hij het keppeltje bij wijze van experiment had opgedaan omdat hij niet geloofde dat dat in Berlijn gevaarlijk zou zijn. Hij vertelde geen Jood te zijn en in Israël te zijn opgegroeid bij een Arabisch gezin.