„Dader Kasjmir radicaliseerde na mishandeling”

De zelfmoordterrorist die meer dan veertig Indiase manschappen doodde met een auto vol explosieven, radicaliseerde in 2016 nadat hij was afgetuigd door veiligheidstroepen. Dat zeggen de ouders van de 20-jarige Adil Ahmad Dar tegen persbureau Reuters.

Dar reed deze week in Kasjmir in op een konvooi met Indiase veiligheidstroepen. Het bloedbad heeft de relatie tussen de buurlanden India en Pakistan, die beschikken over kernwapens, weer op scherp gezet. De aanslag is opgeëist door terreurorganisatie Jaish-e-Mohammed, die naderhand een video vrijgaf waarin de jonge aanslagpleger zijn plan uiteenzet.

De ouders van de aanslagpleger, die uit het Indiase deel van Kasjmir komt, zeggen dat hij radicaliseerde door een incident na schooltijd. Dar en zijn vrienden zouden toen zijn tegengehouden en geslagen door de politie, die hen kennelijk verdacht van het gooien met stenen. „Sindsdien wilde hij zich aansluiten bij de militanten”, zei zijn vader, agrariër Ghulam Hassan Dar.

De jongeman verdween vorig jaar. Hij keerde toen niet terug van zijn werk. Vader Dar houdt politici verantwoordelijk voor de dood van zijn zoon, omdat nog geen vreedzame oplossing is gevonden voor het conflict rond Kasjmir. „De zonen van gewone mensen sterven hier. Of ze nou Indiase manschappen zijn of onze zonen.”

De autoriteiten hebben de lezing van de ouders niet bevestigd.