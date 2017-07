„Dader Hurghada beroept zich op sharia”

De man die twee Duitse vrouwen doodstak in Hurghada beroept zich op de sharia. Hij heeft dit volgens de Egyptische krant Al-Shorouk verklaard tijdens zijn verhoor. Daarin heeft hij er blijk van gegeven de ideologie van de terreurgroep Islamitische Staat aan te hangen.

Bronnen bij de Egyptische veiligheidsdiensten onthulden zaterdag al dat de dader via internet in contact stond met IS en zo de opdracht had gekregen buitenlanders aan te vallen.

Al-Shorouk berichtte verder dat de 28-jarige man, die uit het noorden van Egypte komt, goed Duits spreekt. Met de twee vrouwen knoopte hij op het hotelstrand eerst een praatje aan, voordat hij een groot mes trok en daarmee op hen instak.