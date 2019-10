Dader dodelijk zwaardincident handelde alleen

De student die dinsdag een vrouw doodde met een zwaard in een school in het Finse Kuopio handelde volgens de politie alleen. Het motief van de aanval is nog niet bekend. Hij wordt verdacht van moord en poging tot moord.

De man kwam dinsdag met een zwaard een klaslokaal binnenlopen, waar hij met het wapen om zich heen zwaaide. Daarbij kwam een vrouw om het leven en raakten negen mensen gewond. Politieagenten schoten de man uiteindelijk neer, waarna hij naar een ziekenhuis werd gebracht.

Hij is nog niet verhoord. „Op het moment is er niets in het leven van de man dat deze daad kan verklaren”, aldus een rechercheur die de zaak onderzoekt. „We gaan ervan uit dat de man niet bij een criminele organisatie hoort.”

De verdachte, volgens de politie geboren in 1994, had ook een luchtdrukwapen bij zich. Het is nog onduidelijk of hij dit heeft gebruikt.