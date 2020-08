Dader aanval op Joodse leider had „islamistisch motief”

De verdachte die is opgepakt na een aanval op de leider van de Joodse gemeenschap in de Oostenrijkse stad Graz is een 31-jarige Syriër. Hij heeft bekend. Dat heeft de minister van Binnenlandse Zaken Karl Nehammer maandag bekendgemaakt. Het was een aanval met een „islamistisch motief”, zei hij.

Onderzoekers zouden volgens hem in het huis van de man bewijsmateriaal hiervoor hebben gevonden. Hij ging daar verder niet op in.

De verdachte is een „radicale islamitische antisemiet” die sinds 2013 als vluchteling in Oostenrijk woont. De man verwerpt de Oostenrijkse samenleving, zei Nehammer. „We hebben hier te maken met een systematisch probleem en niet met één enkele handeling,” zei Nehammer.

De voorzitter van de Joodse Gemeenschap, Oskar Deutsch, waarschuwde niet alleen voor antisemitisme onder moslims, maar ook voor antisemitisme van links en rechts. In reactie op de aanval zei Nehammer dat de bescherming van de synagogen in het land was versterkt.

Deutsch zei dat alleen nauwe samenwerking met de veiligheidsautoriteiten het Joodse leven in Oostenrijk mogelijk maakt. Zonder deze beschermende maatregelen zouden bezoeken aan Joodse instellingen niet mogelijk zijn. Verdere educatie van de bevolking als preventie tegen antisemitisme is noodzakelijk, aldus Deutsch. „We laten ons niet intimideren. Nooit meer”.

De voorzitter van de Joodse gemeenschap, Elie Rosen was zaterdag met een houten knuppel op het terrein van de synagoge aangevallen. Hij kon zijn auto in vluchten en raakte niet gewond. Een korte tijd later arresteerde de politie de 31-jarige. Vorige week werden ook vernielingen aangericht aan een synagoge en een Joods gemeenschapscentrum in Graz. Ook daarvoor zei de Syriër verantwoordelijk te zijn geweest.