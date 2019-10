Dader (45) werkte al sinds 2003 op hoofdbureau

De persoon die donderdagmiddag werd doodgeschoten nadat hij vier mensen doodstak in het hoofdbureau van de Parijse politie, was een 45-jarige man die al sinds 2003 op het hoofdbureau werkte. Dat zei de Franse minister van Binnenlandse Zaken Christophe Castaner.

De steekpartij kostte drie mannen en een vrouw het leven. De aanslagpleger, die administratief medewerker zou zijn geweest op het bureau, werd zelf doodgeschoten door een politieagent. Na de aanval werd het bureau, dat in de buurt van de Notre-Dame staat, geƫvacueerd en werd de omgeving afgezet. Ook een nabijgelegen metrostation ging dicht.

Over het motief van de dader is nog niets bekend. Nieuwszender BFMTV meldde dat de waarschijnlijke achtergrond van het misdrijf een intern conflict binnen de politie was.