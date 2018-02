Cyril Ramaphosa nieuwe president Zuid-Afrika

Cyril Ramaphosa is door het parlement van Zuid-Afrika gekozen als nieuwe president van het land. Ramaphosa, lid van het ANC, de grootste partij van het land, was al de vicepresident. Zijn aanstelling werd alom verwacht.

De 65-jarige Ramaphosa legde donderdagmiddag de eed af. Hij bekleedt de functie voorlopig tot 2019, wanneer er nieuwe presidentsverkiezingen worden gehouden.

„Ik aanvaard nederig het grote privilege om het volk te dienen. Ik zal alles in het werk stellen om het volk van Zuid-Afrika niet teleur te stellen”, zei hij in een korte toespraak tot het parlement. Daarna zongen en dansten ANC-volksvertegenwoordigers in de zaal van het parlement in Kaapstad.

Speerpunten van zijn beleid worden de aanpak van corruptie, het herstellen van de economische groei en het wegnemen van de raciale spanningen in het land. Naar verwachting houdt Ramaphosa vrijdag zijn eerste grote toespraak tot de Zuid-Afrikaanse bevolking als president van het land. Zijn grootste kwaliteit is volgens analisten zijn uitstekende en geduldige onderhandelingstechniek.

De nieuwe president neemt het stokje over van Jacob Zuma (75) die woensdag met tegenzin zijn aftreden bekendmaakte. Hij deed dit onder druk van zijn partij, nadat hij in opspraak was geraakt door een reeks corruptieverdenkingen. Donderdagochtend ontving de voorzitter van het parlement de officiële brief van Zuma waarin die zijn ontslag indiende.

In de Zuid-Afrikaanse pers gaat het vooral over het gevoel van opluchting die in het land heerst na het aftreden van Zuma. „De lange nachtmerrie is eindelijk over,” kopte nieuwssite Daily Maverick.