Cyprus in de ban van seriemoordenaar

Op het toeristische eiland Cyprus zou een seriemoordenaar meerdere vrouwen hebben vermoord en begraven in de schachten van een verlaten ertsmijn en in andere regio’s. De politie heeft tot nu toe de lichamen van twee vrouwen ontdekt. De vermeende dader, een 35-jarige commandant van de Cypriotische Nationale Garde, heeft volgens de politie de moord op twee vrouwen toegegeven.

De politie vreest dat de man nog talloze andere vrouwen om het leven heeft gebracht, zo melden Cypriotische media. De commandant zou de vrouwen, vooral huishoudelijke hulpen uit Aziatische landen, via internet hebben overgehaald hem te ontmoeten. „We weten nog niet wat de werkelijke omvang van deze zaak is”, zei de Cypriotische politiechef Zacharias Chrysostomou maandag op Cypriotische televisie (RIK).

Om deze reden wordt ook in andere delen van het eiland naar stoffelijke resten gezocht. Ook in Griekenland is een onderzoek gestart. De vermoedelijke dader is de afgelopen jaren meerdere keren naar Griekenland gereisd vanwege zijn beroep, meldde de staatstelevisie van de eilandrepubliek.