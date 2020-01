Cyprus geeft toestemming voor komst interventieteam VS

Cyprus heeft toestemming gegeven voor de komst van een interventieteam uit de Verenigde Staten. Dat moet Amerikanen in de regio gaan evacueren als de situatie dat vereist.

De regering van de kleine EU-lidstaat gaf „toestemming om tijdelijk een snel interventieteam te stationeren op Cyprus. Dat moet Amerikaanse diplomatieke missies en Amerikaanse burgers in de regio evacueren als dat noodzakelijk blijkt”, aldus een regeringswoordvoerder. Het verzoek om het team op het eiland bij Turkije te vestigen zou zijn binnengekomen via de Amerikaanse ambassade.

De mededeling volgt op Iraanse raketaanvallen op bases in Irak die door Amerikaanse troepen worden gebruikt. Die volgden op de dood van de Iraanse generaal Qassem Soleimani, die een van de machtigste mannen in Iran was. Hij kwam vorige week om het leven bij een Amerikaanse droneaanval in Irak.