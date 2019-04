Cycloon Kenneth bereikt kust Mozambique

Met windsnelheden tot 280 kilometer per uur is de tropische storm Kenneth aan land gegaan in het Afrikaanse Mozambique. Dat meldt de nationale rampendienst van het land. Naar schatting 680.000 mensen worden bedreigd door de harde wind en enorme hoeveelheden regen die naar verwachting voor verwoestingen en overstromingen zorgen. Ongeveer 30.000 mensen zijn inmiddels geëvacueerd.

Op de eilandengroep de Comoren voor de kust van Mozambique, waar de cycloon eerder donderdag overheen trok, vielen drie doden door het natuurgeweld.

Het Rode Kruis heeft de afgelopen dagen voorbereidingen getroffen voor de komst van Kenneth, zo meldt de hulporganisatie. Hulpverleners waarschuwen de bevolking en zorgen dat hulpgoederen klaarstaan.

Mozambique was nog druk bezig te herstellen van de storm Idai vorige maand, evenals buurlanden Zimbabwe en Malawi. Door die storm verloren duizend mensen het leven en werden grote verwoestingen aangericht.