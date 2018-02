Cycloon Gita stevent af op Tonga

De eilandengroep Tonga in de Stille Oceaan zet zich schrap voor de cycloon Gita, die een kracht van 4 of 5 op de schaal van Saffir-Simpson heeft. Alleen hulpdiensten mogen in de hoofdstad Nuku’alofa tot dinsdagmorgen buiten komen en in het land is de noodtoestand uitgeroepen.

De storm is naar verwachting de zwaarste die Tonga ooit heeft getroffen. Het hoofdeiland krijgt windvlagen met snelheden van 200 kilometer per uur te verduren. De bewoners nemen voorzorgsmaatregelen door ramen af te dekken en kokosnoten uit de bomen te halen.

Hulpdiensten in het nabijgelegen Nieuw-Zeeland maken zich op om te hulp te schieten. „Als Gita aan land komt kunnen we verwachten dat huizen vernietigd worden en er schade ontstaat aan wegen en de oogst”, zei een woordvoerder tegen The New Zealand Herald.