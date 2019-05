Cycloon Fani trekt verder over Bangladesh

Cycloon Fani trok zaterdag, nadat hij eerst de Indiase oostkust had getroffen, over Bangladesh. In de Indiase deelstaat Odisha vielen zeker twaalf doden als gevolg van het natuurgeweld. In het naastgelegen Bangladesh zijn uit voorzorg 1,2 miljoen mensen geëvacueerd. Volgens de politie vielen daar zeker negen doden.

Door een stormvloed zijn verscheidene gebieden in de laaggelegen delta van Bangladesh ondergelopen. Door de harde wind zijn huizen beschadigd. Ook in India is veel schade aangericht door de storm. Vooral de kuststad Puri kreeg zware klappen door de wind die snelheden tot 200 kilometer per uur bereikte. Daken werden van gebouwen gerukt, bomen en elektriciteitsmasten zijn omgewaaid.

Voorafgaand aan de komst van Fani waren in India ook al ruim een miljoen mensen geëvacueerd. Dat zorgde ervoor dat het dodental lijkt mee te vallen.