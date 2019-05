Cycloon Fani aan land gekomen in India

De cycloon Fani heeft het vasteland van India bereikt. Een van de zwaarste stormen in de afgelopen jaren boven de Indische Oceaan kwam rond 08.00 uur (lokale tijd) aan land in het oosten van India, meldt het meteorologische departement van het Aziatische land. Windsnelheden van 175 tot 180 kilometer per uur werden er gemeten.

Het is niet bekend hoeveel schade de storm heeft veroorzaakt. De Indiase autoriteiten hebben de afgelopen 24 uur meer dan een miljoen mensen geprobeerd te evacueren. De cycloon gaat gepaard met veel regenval en stormvloed, die naar verwachting de grootste schade zullen aanrichten.

Het oosten van India wordt tussen april en december vaker getroffen door zware stormen. Door de cycloon Ockhi vielen twee jaar geleden nog honderden doden.