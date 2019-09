Cybercrime vanuit oude bunker van NAVO

Een opvallend hoofdkwartier voor een groep cybercriminelen. Ze runden hun bende vanuit een Duitse bunker die vroeger door de NAVO was gebruikt. In de bunker stond een groot serverpark. Daar konden hun klanten websites voor het dark web huisvesten. Dat is het afgeschermde deel van het internet. Op die sites werd gehandeld in verboden spullen.

In totaal zijn er dertien verdachten. Zeven van hen zijn nu opgepakt.

De oude bunker staat in Traben-Trarbach in het zuidwesten van Duitsland. Anderen gebruikten de servers om te handelen in drugs, vervalste documenten, gestolen gegevens en kinderporno. Ook voerden ze cyberaanvallen uit. Eind november belaagden ze bijvoorbeeld meer dan een miljoen routers in Duitsland tegelijk. De Wallstreet Market, een van de grootste ondergrondse marktplaatsen ter wereld, werd ook beheerd vanaf de servers in Traben-Trarbach.

Het onderzoek naar de bende duurde bijna vijf jaar. De ontmanteling begon donderdagavond. In Duitsland en „een Europees buurland” zijn gebouwen doorzocht. Welk land dat is, zeggen de autoriteiten in de deelstaat Rijnland-Palts niet.