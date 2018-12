Cyberaanvallen-op-bestelling gestopt

De Amerikaanse justitie heeft een bende opgerold die tegen betaling cyberaanvallen uitvoerde. Ze legden websites plat met zogeheten DDoS-aanvallen. Onder de getroffen organisaties zijn financiële instellingen, providers, overheden, gameplatforms en universiteiten in de Verenigde Staten en daarbuiten. Het is niet bekend of ze ook in Nederland organisaties hebben gedupeerd.

Vijftien adressen die werden gebruikt voor hun handel, zoals DownThem.org, RageBooter.com en QuantumStress.net, zijn uit de lucht gehaald. Op die sites konden mensen een aanval bestellen en ervoor betalen in onder meer bitcoins. QuantumStress.net zou sinds 2012 ongeveer 80.000 klanten hebben gehad. Alleen dit jaar werden er al volgens de Amerikaanse justitie 50.000 aanvallen besteld. DownThem.org had sinds 2014 meer dan 2000 gebruikers, die opdracht zouden hebben gegeven tot meer dan 200.000 DDoS-aanvallen.

Drie mannen uit Illinois, Californië en Pennsylvania zijn aangeklaagd.

De Nederlandse politie heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan het onderzoek, laat het Amerikaanse ministerie van Justitie weten.