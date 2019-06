„Cyberaanval op Telegram om protest Hongkong”

Berichtendienst Telegram is slachtoffer geworden van een grote cyberaanval die vermoedelijk vanuit China is gecoördineerd. De topman van het bedrijf heeft dat donderdag gezegd. Volgens hem is het aanhoudende protest in Hongkong de achterliggende reden.

De betogers in Hongkong gebruiken Telegram om de protesten te organiseren en buiten beeld te blijven van de autoriteiten. Woensdag meldde Telegram dat het te maken had met een "krachtige" DDoS-aanval. Gebruikers in verschillende regio’s konden verbindingsproblemen hebben, zo waarschuwde de berichtendienst.

Bij een DDoS-aanval wordt een computersysteem overspoeld met dataverkeer. Andere apparaten worden allemaal tegelijk naar de server van het doelwit gestuurd, die onder de druk bezwijkt en moeilijk bereikbaar wordt.