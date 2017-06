Cyberaanval op al-Jazeera

De computersystemen van de Arabische nieuwszender al-Jazeera zijn donderdag op grote schaal aangevallen. De zender is nog wel in de lucht. Al-Jazeera is in handen van de regering van Qatar. Dat land ruziet de afgelopen dagen met andere landen in de regio, waaronder de machten Egypte en Saudi-Arabië.

Het is niet bekend wie achter de aanval op al-Jazeera zitten. Het is ook niet bekend waar de hackers zijn binnengedrongen en of ze iets hebben buitgemaakt. De staatszender QTV heeft uit voorzorg zijn website afgesloten.

De ruzie kwam voor een deel door een recent bericht van het staatspersbureau van Qatar. Daarin liet het staatshoofd, de emir, zich positief uit over Iran, een aartsvijand van veel Arabische landen. Volgens Amerikaanse functionarissen was dat bericht verzonnen door Russische hackers.