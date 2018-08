Cuba houdt 135.000 debatten over nieuwe grondwet

Cubanen kunnen zich tot november in ruim 135.000 debatten uitspreken over de nieuwe grondwet. Die moet over een jaar in werking treden. Voor het eerst mogen de 11 miljoen Cubanen zich uitspreken over politiek.

De huidige grondwet stamt uit 1976 en wordt gezien als verouderd. „Jongere mensen hebben er geen band mee”, zegt Dania Rodriguez, een gepensioneerde vrouw in Havana op een van de eerste vergaderingen. „Dit proces is heel erg nodig”, zegt ze. „Het zorgt ervoor dat we ons allemaal meer betrokken voelen.”

De nieuwe grondwet moet de veranderingen die tijdens het bewind van Raul Castro (2008-2018) zijn ingezet, verankeren en de continuïteit van de hervormingen onder zijn opvolger, Miguel Diaz-Canel, garanderen.

De verwachting is dat het complexe proces begin 2019 zal uitmonden in een definitieve tekst van de nieuwe grondwet, die dan verrijkt zal zijn met voorstellen van burgers. Die tekst gaat dan naar het parlement. Nadien kan de bevolking in een referendum stemmen over de tekst.

De 224 voorgestelde wijzigingen op de huidige grondwet gaan onder meer over een nieuwe overheidsstructuur, over de openstelling van het huwelijk van mensen van gelijk geslacht en over de erkenning van privé-eigendom.

Bij de eerste twee vergaderingen, waarop binnen- en buitenlandse pers aanwezig mocht zijn, vielen de verscheidenheid aan opinies, de scepsis en de stiltes op.

Een van beide vergaderingen, bijgewoond door 140 inwoners van Kholy in Havana, werd geleid door een lid van de Communistische Partij van Cuba en een jurist. De avondbijeenkomst duurde tot diep in de nacht.

De meeste commentaren gingen over de nieuwe gemeentelijke en provinciale overheidsstructuur die het document voorstelt. De deelnemers stelden ook voor om de gratis gezondheidszorg en het onderwijs expliciet in de grondwet op te nemen en een grondwettelijk hof op te richten.

Ook Dania Rodriguez gaf haar mening over de voorgestelde overheidsstructuur. „Ik vind dat de gouverneur verkiesbaar moet zijn”, zegt ze.

Het ontwerpt erkent de autonomie van de 168 gemeenten en geeft deze meer macht. Tegelijk vervangt het de provinciale volksraden in de vijftien provincies door een kleine raad onder leiding van een gouverneur die door het parlement wordt aangewezen.

Op nationaal niveau worden wetgevende en uitvoerende bevoegdheden gescheiden, via nieuwe functies als president en premier, en een herverdeling van bevoegdheden en functies tussen de Raad van State, de raad van ministers en het parlement.

Polikliniek

„Ik steun het ontwerp, maar ik vraag me af hoe men dit in de praktijk gaat omzetten, hoe de instellingen op de naleving ervan gaan toezien”, zegt arts Diana Isel Ribiana, die deelnam aan een debat in haar polikliniek Nguyen Van Troi in Havana, waar vijftig gezondheidswerkers werden geraadpleegd.

„De meningen worden verzameld zoals de mensen ze hebben geformuleerd”, zegt Sucel Lamere, de ambtenaar die de vergadering in de polikliniek leidde. „Alle meningen tellen mee, zowel over de toevoegingen als over de weglatingen.”

In elke gemeente werd een commissie opgericht om alle opinies en commentaren te digitaliseren, met de volledige naam van elke persoon erbij. Het Centrum voor Sociaal-Politieke Studies centraliseert dat allemaal.

Bij de verwerking van al die gegevens zijn meer dan 4000 mensen betrokken. Nog eens 15.000 mensen werden opgeleid om schriftelijke voorstellen te verzamelen.