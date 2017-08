Cuba hoopt op zucht naar rum en sigaren

Cubaanse producenten hebben hun hoop gevestigd op de zucht van Amerikanen naar een goede sigaar en een stevig glas rum, desnoods in de vorm van een Cuba Libre gemengd met hun eigen cola.

De Cubaanse genotsmiddelenindustrie hoopt in stilte op verlichting van het Amerikaanse handelsembargo, ook al is de Amerikaanse president Donald Trump daarvan geen voorstander.

Uitvoer van drank en rookwaar naar de VS zou Cuba de broodnodige dollars opleveren. In de VS alleen al zouden meer dan 50 miljoen Cohiba’s, Montecristo’s, Partagás en Romeo y Julieta’s kunnen worden afgezet, schat directeur Juan Rico López van staatstabaksbedrijf La Corona.

In de VS zou ongeveer 18 miljoen liter Cubaanse rum kunnen worden verkocht, becijfert Juan González Escalona van staatsbedrijf Cuba Ron. Nu wordt 31,5 miljoen liter uitgevoerd naar onder meer Europa, waar de Havana Club en andere merken van Cuba Ron vooral in Duitsland, Frankrijk en Italië geliefd zijn. Voor de zekerheid heeft dat bedrijf zijn merknamen in de VS laten beschermen.

In 2016 exporteerde Cuba voor 420 miljoen euro aan sigaren. „Tabak is een onderdeel van de Cubaanse identiteit”, aldus López.

Dat had ook de voormalige Amerikaanse president John F. Kennedy wel in de gaten, toen hij in 1962 het handelsembargo afkondigde. Volgens de overlevering gebeurde dat pas nadat Kennedy eerst voor zichzelf duizend Cubaanse sigaren had veiliggesteld.