Cuba boos na uitzetten VN-medewerkers door VS

Cuba is boos op de Verenigde Staten nadat twee VN-diplomaten de VS zijn uitgezet. „Zeggen dat deze mensen acties hebben uitgevoerd die niet bij hun functie passen is laster”, zegt de Cubaanse minister van Buitenlandse Zaken Bruno Rodriguez.

De reden die de VS geven is dat de diplomaten acties uitvoeren die gericht zijn tegen de VS. Ze zouden ook misbruik maken van hun diplomatieke voorrechten. Alle andere leden van het Cubaanse diplomatieke team mogen alleen nog in de wijk in New York verblijven waar het VN-gebouw staat.

Rodriguez denkt dat de VS dit alleen doen om de onderlinge relatie te verslechteren. „Zo willen ze ervoor zorgen dat we ons ambassadepersoneel terugtrekken en de diplomatieke banden verbreken.”