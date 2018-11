CSU-voorzitter Seehofer stopt 19 januari

De Duitse CSU-voorzitter Horst Seehofer zal op 19 januari het partijvoorzitterschap opgeven. Op een speciale partijdag zal een nieuwe voorzitter worden gekozen. Over zijn toekomst als federaal minister van Binnenlandse Zaken deed de 69-jarige politicus in een schriftelijke verklaring vrijdag geen mededelingen.

Seehofer had in 2008 het CSU-voorzitterschap op zich genomen, tegelijk met het ambt van premier van Beieren. Na de slechte uitkomst van de CSU bij de algemene verkiezingen van 2017, moest hij de functie van premier afstaan aan Markus Söder, die hem in maart van dit jaar verving. Seehofer werd federaal minister van Binnenlandse Zaken in het kabinet van bondskanselier Angela Merkel (CDU).

De CSU is de Beierse zusterpartij van de christendemocratische CDU van Angela Merkel.