CSU-voorman: Meer kruisen aan de muur

De gedoodverfde Beierse premier Markus Söder ergert zich aan de verwijdering van kruisen uit Duitse openbare gebouwen. „Kruisen van de muur halen irriteert me omdat die niet alleen een teken van geloof zijn maar ook een grondbestanddeel van onze menselijke waardigheid. Ik zou willen dat men er weer een aantal ophangt”, zei de CSU-lijsttrekker voor de bondsstaatverkiezing maandag tijdens een campagne-avond in Bad Tölz.

Voor Söder betekent religie nog altijd veel, zei hij. Hij zou van de christelijke kerken in Duitsland graag weer wat meer zelfbewustheid zien, bijvoorbeeld op het gebied van zendingswerk. Deze karakteristiek is op de achtergrond geraakt. Het doet Söder verdriet dat er ook in Duitsland inmiddels veel steden zijn waar het christendom geen wezenlijke factor meer is.