CSU en Vrije Kiezers tekenen Beiers akkoord

De christendemocratische CSU en conservatieve Freie-Wähler (Vrije Kiezers) hebben in de Zuid-Duitse deelstaat Beieren de eerste zwart-oranje coalitie ooit in Duitsland getekend. Die komt onder leiding te staan van Markus Söder van de CSU die dinsdag wordt beëdigd als minister-president van de deelstaatregering.

De CSU verloor drie weken geleden de absolute meerderheid in het parlement en werd na jaren alleen aan de macht gedwongen een coalitie te vormen. Na de harde opstelling in de verkiezingscampagne tegen het uiterst rechtse Alternative für Deutschland waren de Vrije Kiezers de meest logische partner. Die krijgt in de Beierse regering drie ministers en twee staatssecretarissen.

De CSU vult alle andere posten. De regering-Söder, die in totaal achttien ministers en staatssecretarissen telt, wordt op 12 november beëdigd. Hubert Aiwanger, de leider van de Vrije Kiezers, wordt volgens de Süddeutsche Zeitung minister van Economie en ook vicepremier. Hij en zijn partijgenoten hebben zondag ingestemd met het onderhandelingsresultaat.