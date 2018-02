Cruz bekent moordpartij Florida

De negentienjarige Nikolas Cruz heeft bekend het bloedbad in zijn voormalige school in Florida te hebben aangericht. Cruz heeft tegenover rechercheurs zijn misdaad bekend, meldden plaatselijke media op gezag van de politie.

Cruz heeft tussen de 100 en 150 keer geschoten in het schoolgebouw. Zeventien mensen in de leeftijd van 14 tot 49 jaar zijn gedood. Duizenden mensen hebben donderdagavond in een park in Parkland waar de schietpartij was, een wake gehouden om de slachtoffers te gedenken.

De schutter gebruikte een semi-automatisch geweer van het type AR-15 dat hij een jaar geleden kocht bij Sunrise Tactical Support in Coral Springs. De aankoop was naar de regels in Florida volkomen legaal. Het echtpaar dat de winkel runt, heeft hun zaak gesloten en is ondergedoken. Volgens een raadsman die hen bijstaat, vindt het paar het afschuwelijk dat een wapen uit hun winkel in handen van een maniak is gekomen.

Advocaten die zijn belast met de verdediging van Cruz, wijzen op zijn geestelijke gezondheid. De jongen was al volkomen in de war toen zijn adoptiemoeder begin november na een kort ziekbed overleed. Volgens raadsman Gordon Weeks is Cruz sindsdien helemaal de weg kwijt. Zijn adoptievader was al lang geleden overleden. Mogelijk meent de verdediging dat Cruz niet toerekeningsvatbaar is.