Cruiseschip meert aan na dagenlange gevechten

Een cruiseschip waarop een grote familie dagenlang gevechten aanging, is aangemeerd in de Australische stad Melbourne. De 23 familieleden zijn van boord gezet.

Passagiers die aan boord waren gegaan voor een idyllische vakantie in de Zuidelijke Stille Oceaan beschreven drie dagen chaos. De amok begon in de nacht van donderdag op vrijdag in een nachtclub. Sindsdien viel de „grote Italiaanse familie” volgens passagier andere opvarenden aan. „Heel gewelddadig”, zei ze tegen de Australische editie van The Guardian. De familie zou bij mensen de keel hebben dichtgeknepen en ze hebben geslagen.

Ook andere passagiers spreken van hoofd- en snijwonden. „Er zijn veel mensen die bloeden, mensen gaan onderuit”, zei een twintigjarige passagier in een wanhopig telefoontje naar zijn vader.

De bemanning zou onvoldoende hebben ingegrepen en pas na drie dagen de familie van boord hebben gezet. De Australische politie onderzoekt de zaak.