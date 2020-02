Cruiseschip in Japan afgesloten vanwege passagier met virus

Japanse autoriteiten hebben een cruiseschip afgesloten en 3700 mensen aan boord in quarantaine geplaatst, nadat was gebleken dat een van de passagiers geïnfecteerd is met het nieuwe coronavirus.

De besmette man is tachtig jaar en komt uit Hongkong. Hij verbleef drie dagen op het schip, de Diamond Princess, en vloog daarna naar de Japanse hoofdstad Tokio. Daarna bleek dat hij besmet was met het virus.

Het cruiseschip ligt nu aangemeerd voor de kust van Yokohoma, niet ver van Tokio. Medici gaan elke hut van het schip af om temperatuur en gezondheidstoestand van passagiers en bemanning te controleren, aldus het Japanse ministerie van gezondheid. Mensen worden getest voordat de Japanse autoriteiten besluiten of passagiers het schip kunnen verlaten.

In Japan zijn twintig mensen besmet met het coronavirus, het grootste aantal ziektegevallen buiten China.