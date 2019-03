Cruiseschip bereikt haven na bijna-ramp

Het luxe cruiseschip dat met bijna 1400 passagiers en bemanningsleden op de Noorse Zee in nood kwam, is zondag veilig de haven van Molde binnengelopen. Het schip ontsnapte aan een ramp toen de motoren uitvielen tijdens een storm.

De Viking Sky zond zaterdag een noodoproep uit toen het in ruwe zee afdreef tot op 100 meter van het land. De autoriteiten begonnen een reddingsoperatie, waarbij 479 passagiers met helikopters van boord werden gehaald. De meeste passagiers kwamen uit Amerika en Groot-Brittannië. Onder hen waren veel bejaarden.

Zondag verbeterde het weer en konden sleepboten het schip op sleeptouw nemen. De bemanning van het cruiseschip van het Noorse Viking Ocean Cruises wist ook drie van de vier motoren weer op te starten. De evacuatie werd toen stopgezet. De kapitein beschouwde de situatie voor de passagiers aan boord op dat moment weer als veilig.

In totaal 1373 mensen waren aan de reis begonnen en er waren nog ongeveer 900 mensen aan boord toen het schip aankwam in de haven van Molde aan de Noorse westkust. Twintig mensen zijn vanwege verwondingen overgebracht naar ziekenhuizen.

Op dramatische camerabeelden was te zien dat meubels en planten over de vloer schuiven van het hellende schip. Ook kwamen delen van het plafond omlaag. Passagiers stonden doodsangsten uit. „Ik heb nog nooit zoiets angstaanjagends gezien”, zei passagier Janet Jacob na haar redding tegen televisiezender NRK. „De helikoptervlucht was doodeng. De wind was net een tornado.”

„We gingen net zitten voor het ontbijt toen alles begon te trillen”, vertelde de Amerikaanse opvarende John Curry volgens Noorse media. „Het was een chaos.”

„Het was een bijna-ramp, het schip was bijna aan de grond gelopen, voordat ze een van de motoren konden herstarten”, zei politiechef Hans Vik. „Als ze aan de grond waren gelopen, zouden we een grote ramp hebben meegemaakt.”

„We willen allemaal weten hoe dit heeft kunnen gebeuren”, zei topman Torstein Hagen van Viking Cruises. „Zoiets zou niet mogen gebeuren, maar het is gebeurd.”