‘Cruiseorganisaties moeten zich vestigen in VS voor noodhulp’

Als cruiseorganisaties in aanmerking willen komen voor noodhulp vanwege het coronavirus moeten zij hun hoofdkantoor eerst vestigen in de Verenigde Staten, vindt president Trump. Enkele Amerikaanse cruiseoperators zijn gevestigd in andere landen, zoals de belastingparadijzen Panama en de Bermuda-eilanden.

„Het is erg lastig om een lening te verstrekken aan een bedrijf als ze in een ander land gevestigd zijn”, zei Trump donderdag tijdens een persconferentie in het Witte Huis. „Het idee dat ze hier naartoe komen bevalt me wel.”

De organisaties varen voornamelijk onder buitenlandse vlag om regels en belastingen te vermijden. Toch wil Trump de deur voor hen openhouden om hulp te ontvangen. „Kijk, het zijn grote bedrijven, het zijn geweldige bedrijven, er werken ongelooflijk veel mensen. We gaan ons hard inzetten voor de cruisesector, we doen ons best om iets te regelen”, aldus de president.