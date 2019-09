Criticus Irakoorlog Joseph Wilson overleden

De voormalige Amerikaanse diplomaat Joseph Wilson, die vorig decennium een belangrijke criticus was van de oorlog in Irak, is vrijdag overleden. Zijn ex-vrouw Valerie Plame heeft dat bekendgemaakt, meldt The New York Times. Wilson is 69 jaar geworden.

Wilson onderzocht namens Washington geruchten dat de Iraakse oud-dictator Saddam Hussein geprobeerd had uranium aan te schaffen in Niger. De regering-Bush gebruikte die beschuldiging als een belangrijk argument voor de invasie in maart 2003, hoewel Wilson daarvoor geen bewijs had gevonden. Hij zette vervolgens zijn werkelijke bevindingen uiteen in een artikel in The New York Times met als kop ‘Wat ik niet in Afrika vond’.

Een week na de publicatie van het artikel werd naar de media gelekt dat Wilsons toenmalige echtgenote voor de inlichtingendienst CIA werkte. De ontmaskering van Plame als CIA-agente was volgens het echtpaar een wraakactie van het Witte Huis.