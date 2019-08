Critici Johnson overwegen schaduwparlement

Meer dan vijftig Britse parlementariërs dreigen een „alternatief parlement” op te zetten als het Lagerhuis wordt geschorst. Ze kunnen op die manier dan toch debatteren over het brexitbeleid van de regering, schrijven ze in een brief aan de krant The Guardian.

De brief is ondertekend door parlementariërs uit alle grote partijen, onder wie een aantal leden van de Conservatieve Partij van premier Boris Johnson. De ondertekenaars verwijten de minister-president het parlement te schorsen om de weg vrij te maken voor een brexit zonder deal.

„Als Boris Johnson slaagt in deze ongrondwettige coup en de deuren van het Paleis van Westminster (de zetel van het parlement) op slot doet in deze cruciale tijd, dan zou het parlement zijn stem moeten laten horen door ergens anders bijeen te komen”, zegt het hoofd van Best for Britain, de organisatie achter de brief.

Johnson heeft aangekondigd dat het parlement in september en oktober wekenlang naar huis wordt gestuurd. Dat gebeurt in de aanloop naar de troonrede. De premier zegt zelf dat er nog genoeg tijd over zal blijven om over de naderende brexit te debatteren. Die moet op 31 oktober plaatsvinden.