Crisis Malediven escaleert: rechters opgepakt

Veiligheidstroepen op de Malediven hebben twee leden opgepakt van het hooggerechtshof. Ook een voormalige president is aangehouden.

Zittend president Abdulla Yameen riep maandag de noodtoestand uit. Later bestormde het leger het hooggerechtshof, zei het hoofd van de beroepsvereniging van advocaten. Hij had naar eigen zeggen telefonisch contact met de hoogste rechter.

Veiligheidstroepen pakten twee rechters op, onder wie de hoogste rechter. De politie liet later weten dat zij zijn aangehouden vanwege „een lopend onderzoek”. De regering had eerder een uitspraak van het hooggerechtshof naast zich neergelegd. De rechters hadden de vrijlating gelast van meerdere oppositieleden.

Veiligheidstroepen arresteerden ook oud-president Maumoon Abdul Gayoom, de halfbroer van de huidige leider. Zijn zoon is één van de oppositieleden die volgens het hof vrijgelaten had moeten worden. Een andere oud-president, Mohamed Nasheed, heeft India gevraagd te bemiddelen in de politieke crisis in het land.