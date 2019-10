Crisis in Peru: president stuurt parlement weg

De Peruaanse president Martín Vizcarra ligt op ramkoers met het door de rechtse oppositie gedomineerde parlement. Vizcarra heeft maandag het Congres ontbonden en opgeroepen tot nieuwe verkiezingen. De oppositieleden weigeren te vertrekken en hebben op hun beurt Vizcarra aan de kant geschoven en vicepresident Mercedes Aráoz aangesteld als zijn vervanger.

De machtsstrijd escaleerde toen het parlement een nieuw lid van het constitutionele hof aanstelde. Dat gebeurde tegen de zin in van Vizcarra, die van mening is dat de parlementsleden herhaaldelijk proberen om zijn hervormingen tegen corruptie te dwarsbomen.

Vizcarra stuurde daarop het parlement weg. Volgens de president zijn de parlementariërs vooral uit op het beschermen van de eigen belangen. „De toekomst van het land zal bij de stembus bepaald worden”, zei Vizcarra tijdens een toespraak op televisie.

Het Zuid-Amerikaanse land is in de ban van een groot corruptieschandaal rond het Braziliaanse bouwconcern Odebrecht. Het bedrijf heeft toegegeven jarenlang politici en ambtenaren in heel Latijns-Amerika te hebben omgekocht. In totaal is 785 miljoen dollar smeergeld betaald.