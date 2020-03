Criminelen grijpen coronavirus aan om fraude te plegen

Criminelen in heel Europa grijpen het coronavirus aan om hun slag te slaan. Dat stelt Europol, het samenwerkingsverband van Europese politiediensten. Zo is sinds de uitbraak van het virus een toename te zien in het aantal cyberaanvallen en frauderen criminelen met medische spullen die nodig zijn tegen het virus.

Europol noemt een cyberaanval op een Tsjechisch ziekenhuis in Brno als voorbeeld. Door de aanval moest het ziekenhuis noodgedwongen operaties uitstellen, patiënten met het coronavirus weigeren en werd de hele IT-afdeling platgelegd.

Fraude wordt met name gepleegd met zogenaamde leveringen aan bijvoorbeeld ziekenhuizen. Zo worden mondkapjes en ontsmettingsmiddelen aangeboden tegen hoge prijzen. Zodra het geld is gestort is, kan de betalende partij fluiten naar de levering. Een bedrijf in Singapore werd op die manier voor miljoenen opgelicht, aldus Europol. Het betaalde omgerekend 6,6 miljoen euro voor een partij mondmaskers en alcoholische gels, maar kreeg nooit de bestelde producten binnen.

Ook waarschuwt Europol voor nagemaakte medische spullen die zouden helpen tegen het virus, maar in werkelijkheid helemaal geen effect hebben. Sinds het virus om zich heen grijpt is de handel daarin sterk toegenomen. Zo werden begin deze maand op verschillende plaatsen 34.000 nepmondmaskers onderschept.

Europol verwacht dat criminelen de komende tijd nog meer nieuwe manieren vinden om een slaatje te slaan uit het coronavirus.