Crimineel Whitey Bulger was Trump-fan

De beruchte Amerikaanse maffiabaas James ‘Whitey’ Bulger was een groot fan van de Amerikaanse president Donald Trump. Dat schrijven Amerikaanse media naar aanleiding van brieven die de crimineel vanuit de gevangenis schreef naar één van de juryleden die hem veroordeelde.

Bulger werd in oktober vorig jaar op 89-jarige leeftijd doodgeslagen in de gevangenis in Hazelton, West Virginia minder dan twaalf uur nadat hij was overgeplaatst. De maffiabaas was in de jaren zeventig en tachtig actief in Boston.

"Trump vecht terug in plaats van te buigen onder druk", aldus de crimineel. "De geschiedenis zal uitwijzen dat hij de man van het moment is. Mijn stem heeft hij tenminste", vervolgde de crimineel. Veroordeelde criminelen mogen niet stemmen in de Verenigde Staten.

In de brieven aan Janet Uhlar liet hij eerst weten haar niet te vertrouwen. Uiteindelijk stuurde hij haar sinds september 2013 meer dan 75 brieven. "Ik wil de rest van mijn leven rustig uitzitten in een rolstoel in de gevangenistuin", schreef hij. Ook liet hij weten nooit een FBI-informant te zijn geweest, terwijl dat volgens de FBI wel zo was.