Het ongeval met een helikopter zondag in New York, waardoor vijf mensen stierven, is mogelijk veroorzaakt doordat een van de passagiers met een tas een noodstop raakte waardoor de brandstoftoevoer abrupt werd afgesneden. Dat heeft de piloot verklaard, meldden Amerikaanse media dinsdag. De 33-jarige Richard Vance overleefde als enige de crash.

Het toestel stortte neer in de East River. Twee passagiers overleden ter plekke, drie anderen later in het ziekenhuis.