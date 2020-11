Covid-19 situatie Suriname stabiel, avondklok naar 23.00 uur

De gunstige covid-19 situatie die Suriname al enkele weken kent, is ook deze week niet verslechterd. De avondklok kan daarom weer met een uur versoepeld worden, heeft minister van Volksgezondheid Amar Ramadhin bekendgemaakt tijdens de tweewekelijke corona-update van de Surinaamse regering.

De versoepeling betekent dat de Surinamers vanaf maandag tussen 23.00 en 05.00 uur niet op straat mogen zijn. De afgelopen weken ging het uitgaansverbod al om 22.00 uur in.

Volgens Ramadhin lag het gemiddeld aantal besmettingen vorige week op drie per dag. Hoewel de minister liever naar nul besmettingen wil, is hij wel tevreden met de dalende trend. „Wij zijn nu ver beneden de gestelde gevarenzone van 25 besmettingen per dag. Dit aantal houden wij vast als norm voor Suriname. Als we dit getal benaderen of overschrijden zullen wij genoodzaakt zijn om de maatregelen te verscherpen”, aldus de minister die zeer alert blijft.

Het feit dat 90 procent van de Surinamers nog geen immuniteit heeft, baart hem zorgen, vooral als de bevolking de maatregelen niet meer naleeft. Het risico van zo’n grote uitbraak zoals in Europa gaande is, ligt volgens hem dan op de loer. Het verbod op samenscholing van meer dan dertig mensen en het organiseren van feesten blijft daarom de komende weken, dus ook tijdens de feestdagen, van kracht.

Hoewel de Surinaamse autoriteiten het nog steeds als een risico zien, is het Surinaamse luchtruim vanaf maandag gedeeltelijk opengesteld. Dit betekent dat er meer mogelijkheden komen voor reizigers om van en naar Suriname te vliegen. Zij zullen wel een negatieve coronatest moeten laten zien en na aankomst tien dagen in quarantaine gaan.